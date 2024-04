TFR E WELFARE: A MOSCIANO SANT’ANGELO EVENTO DI BPER E ARCA SGR DEDICATO ALLE IMPRESE

MOSCIANO SANT’ANGELO – Ha fatto tappa a Mosciano Sant’Angelo il Roadshow organizzato da Bper Banca e Arca Fondi Sgr, in cui sono stati presentati i vantaggi della Previdenza complementare per le imprese che trasferiscono il Tfr nei fondi pensione. L’evento si è svolto al Blu Palace Business Center e ha visto la partecipazione di imprenditori, responsabili HR e liberi professionisti.

Al centro dell’incontro, l’ottimizzazione della gestione del Tfr tramite l’adesione dei dipendenti alla previdenza complementare. Gli esperti di Bper e Arca hanno esposto i vantaggi fiscali e contributivi previsti dalla normativa, a beneficio delle aziende che trasferiscono il Tfr dalle casse sociali ad una forma di previdenza complementare.

“Con la crescente attenzione sull’inflazione registrata negli ultimi anni, l’argomento trattato ha suscitato notevole interesse -, ha dichiarato Giuseppe Marco Litta, direttore BPER Banca direzione regionale Centro est -, sono state sottolineate l’importanza e la necessità, per il dipendente, di dotarsi volontariamente di un supporto da affiancare alla previdenza obbligatoria”. A differenza dei paesi anglosassoni, la previdenza complementare è a tutt’oggi poco “conosciuta e utilizzata” dal tessuto sociale, nonostante il suo ruolo chiave nell’integrare la previdenza di base e nel garantire, al termine della vita lavorativa, un dignitoso tenore di vita agli aderenti. Nell’incontro è stata illustrata la proposta di Bper Banca per la gestione del welfare, evidenziando i vantaggi sia per l’azienda che per i dipendenti.

“Proprio per supportare le esigenze sempre maggiori della clientela, in un contesto normativo e sociale in continua evoluzione -, ha aggiunto Litta -, il Gruppo BPER Banca ha un’apposita struttura dedicata alla previdenza complementare che opera al fianco delle aziende e dei dipendenti. Grazie alla partnership strategica con Arca Fondi Sgr, offriamo ai nostri clienti, il più grande fondo pensione aperto in Italia, Arca Previdenza, con un patrimonio di oltre 4.3 miliardi di euro, più di 200 mila aderenti, oltre 3.000 aziende iscritte”.