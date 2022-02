TG ABRUZZO DELLA RAI: DA LUNEDI’ ON LINE IL NUOVO SITO INTERNET

PESCARA – Grafica accattivante basata sul concetto di “usability”, colori chiari per la leggibilità e contenuti inseriti con una logica dinamica. È tutto pronto per lo sbarco sul web del nuovo portale della TGR Abruzzo (RAI), previsto per lunedì 21 febbraio.

Il sito internet della sede regionale della Rai è stato rinnovato, con le altre sedi d’Italia, con un’offerta informativa maggiorata e integrata tra tv, web e social media. Sul nuovo portale saranno riproposte, come sul precedente, le edizioni integrali dei Tg, ma saranno disponibili, on demand, anche i singoli servizi giornalistici e i relativi articoli.

Un sito video, ma anche da leggere. Inoltre, saranno caricate online tutte le rubriche tematiche realizzate dalla redazione (Cittadino digitale, Quota mille, Parole d’autore, Prospettive, Restart ).

La grande novità riguarderà il servizio di dirette streaming. Uno spazio flessibile, dettato dalla cronaca, dedicato a eventi speciali con diretta sul sito, al di fuori delle fasce orarie di trasmissione in tv. “Un canale, attivo dalle ore 5 alle 24, che permetterà di avere in pagina delle notizie dell’ultima ora”, ha detto Paolo Pacitti, caporedattore TgR Abruzzo.

“Questo sito è uno strumento integrativo del TgR, che rappresenta la spina dorsale dell’informazione. Un’offerta che si allarga, al passo con le nuove tecnologie e abitudini, in cui lo smartphone e il computer sono mezzi di informazione. La notizia “ultim’ora” sarà online in tempo reale, poi approfondita nel tg. Un rapporto di reciproco sostegno e integrazione tra tutte le piattaforme aziendali.

Tutti i giornalisti della sede regionale Rai, circa 30, lavoreranno per tv, radio e web. Questo portale ha lo scopo di allargare la platea del pubblico con un’offerta dinamica, che alternerà contenuti confezionati a dirette immediate, al passo con la cronaca”, continua Pacitti. “Abbiamo l’obiettivo di raggiungere i più giovani, nativi digitali, e rilanciare tutte le notizie sui social media. In questa direzione, l’azienda ha scelto di utilizzare Twitter (@tgrraiabruzzo). È una piattaforma, adatta al formato della notizia, che garantisce l’immediatezza del contenuto e l’uso del video. Tutta la struttura ha accolto con entusiasmo il rinnovamento del lavoro legato al web, superate le paure iniziali per il nuovo mezzo, oggi giornalisti e tecnici sono stimolati dalle opportunità di espressione che il nuovo portale offre”, conclude Pacitti. Il link del sito è www.tgr.rai.it\abruzzo.