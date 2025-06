“THAT’S ABRUZZO, BRUTAL YET GLORIUS”: L’OMAGGIO DI STANLEY TUCCI

L’AQUILA – “Brutale eppure glorioso — questo è l’Abruzzo. Un paesaggio selvaggio e aspro che plasma le persone, le tradizioni e il cibo. Consiglio vivamente un viaggio”.

Ancora un omaggio all’Abruzzo dal celebre attore e regista statunitense Stanley Tucci, 64 anni, che in un nuovo post sui social ha ripercorso le tappe del suo viaggio in Italia per la docu-serie “Tucci in Italy”, disponibile in streaming sul canale National Geographic di Disney+.

“Brutal yet glorious — that’s Abruzzo. A wild, rugged landscape that shapes the people, the traditions, and the food. I highly recommend a trip”, scrive Tucci.

Un tour alla scoperta delle tradizioni culinarie e nelle complessità di cinque regioni diverse: Toscana, Lombardia, Trentino-Aldo Adige, Abruzzo e Lazio.

“I loved exploring Abruzzo. A truly stunning part of the country”, ha detto Tucci che nelle scorse settimane ha esplorato la regione, dalla Costa dei Trabocchi al Gran Sasso. (Qui il link)