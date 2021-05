THE BEST DISASTERS: DEBUTTA ALLA CASA DEL TEATRO SPETTACOLO DI MR MUSTACHE

L’AQUILA – Sabato 29 e domenica 30 maggio alle ore 19, alla Casa del Teatro a L’Aquila debutterà con il suo nuovo one man show, “The best disasters”, Mr Mustache, alias Franco Di Berardino.

Lo spettacolo è organizzato dall’associazione Teatrabile, si rappresenterà in rispetto delle norme anticovid 19, sono previsti 40 posti a sedere con prenotazione obbligatoria.

L’artista Franco Di Berardino, originario di Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, da poco quarantenne si è formato in Italia, Spagna e Argentina. I suoi spettacoli sono stati rappresentati in Festival internazionali di Teatro e Teatro di strada in 18 nazioni.

Mr Mustache è un personaggio impacciato e maldestro che diventerà protagonista di uno spettacolo dall’insuccesso assicurato, nel quale ne succederanno di tutti i colori.

Disavventure, incidenti, rocambolesche gags, metteranno a dura prova il nostro personaggio che nonostante tutto non si darà per vinto e tra una soluzione bizzarra e l’altra riuscirà ad andare avanti. Dopotutto, “the show must go on”.

Uno spettacolo comico, disequilibrato e volutamente disastroso con il quale Mister Mustache rivela un lato umano che più accomuna tutti gli esseri umani: l’imperfezione. Saper fallire con successo è un’arte che pochi sanno praticare e Franco Di Berardino, con il suo Mister Mustache, ne è una brillante espressione.