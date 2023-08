THE KOLORS A CASTEL DI SANGRO: IN 20MILA AL CONCERTO GRATUITO, “GRANDE SUCCESSO”

CASTEL DI SANGRO – Un gremito piazzale Prato Cardillo a Castel di Sangro (L’Aquila) ha accolto ieri sera ventimila persone per il concerto gratuito dei The Kolors, il gruppo napoletano formato da Antonio Stash Fiordispino, voce e chitarra, Alex Fiordispino, batteria e percussioni, e Dario Iaculli al basso.

Un appuntamento che ha riscosso il successo dei grandi eventi: la band che sta girando l’Italia con il suo tour estivo riscuotendo un enorme apprezzamento da parte del pubblico, si è esibita all’interno del programma per i festeggiamenti di San Rufo, patrono della città, iniziati il 24 agosto e termineranno domani, domenica 27, con un ricco calendario di eventi religiosi e civili organizzati dall’amministrazione comunale.

I numerosissimi fan sono accorsi ieri da tutto l’Abruzzo per cantare e ballare al ritmo delle maggiori hit della band partenopea e hanno risposto con entusiasmo alle proposte che Stash e i musicisti hanno lanciato durante la serata, come nel momento in cui il frontman ha invitato i presenti ad accendere le torce dei cellulari sollevandole e abbassandole a ritmo di musica, creando un momento scenografico e suggestivo.

Tra i brani proposti durante la serata l’immancabile “Italodisco”, tormentone dell’estate 2023 e prima in classifica per l’ottava settimana consecutiva come canzone più ascoltata in radio e prima nella classifica dei singoli come attesta la Federazione Industria Musicale Italiana, passando poi per “Cabriolet Panorama”, “Come le onde”, “Non è vero” e altri successi relativi al primo periodo di attività del gruppo, con un vivace repertorio di canzoni in inglese.

“Il nostro territorio si conferma sede privilegiata per i grandi eventi – commenta ad AbruzzoWeb il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, che è anche presidente della Provincia dell’Aquila – Un grande successo e una grande soddisfazione essere riusciti a richiamare migliaia di persone, un ulteriore segnale di crescita e sviluppo turistico che ci fa capire che siamo sulla strada giusta”.