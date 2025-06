“THE TRY EVENT”: AL METROFLEX PROTAGONISTA IL RUGBY FEMMINILE DEL CUS L’AQUILA

L’AQUILA – Venerdì 27 giugno 2025, a partire dalle ore 19:00, la Metroflex Black Gym dell’Aquila apre le porte a un’iniziativa speciale: “The Try Event”, una serata all’insegna della potenza fisica, della motivazione e della condivisione.

Protagoniste assolute saranno le ragazze del CUS L’Aquila rugby, pronte a portare in Metroflex lo spirito combattivo del campo. A supportare l’evento anche Stradata, realtà aquilana innovativa nel campo dei servizi informatici avanzati, da sempre vicina al mondo dello sport.

“The Try Event nasce per celebrare una nuova alleanza tra due mondi che parlano la stessa lingua: quella della determinazione. Da oggi, infatti, le atlete del CUS L’Aquila Rugby si alleneranno anche alla Metroflex, condividendo spazi, metodi e visioni con chi ha fatto dell’allenamento uno stile di vita” – dichiara Federica Tacconi, fondatrice di Metroflex.

Nel corso della serata presentazione ufficiale delle atlete e consegna delle esclusive “Try Card”, pensate per premiare chi crede nella forza del passaparola con sconti dedicati sull’abbonamento Metroflex, open tour della palestra, per scoprire dove nasce davvero la forza, momenti di incontro, foto, musica e un aperitivo, per celebrare insieme questa nuova sinergia.

Come ospiti speciali della serata ci saranno dei rappresentanti della squadra maschile La rugby L’Aquila. “Un’occasione da non perdere per chi ama lo sport autentico, quello che unisce, forma e ispira.