THE VOICE KIDS: L’AQUILANA ISABEL “ISAMBY” DURASTANTE CONQUISTA TUTTI, ORMAI FENOMENO VIRALE

L’AQUILA – Con quasi 24 mila like e 691 mila visualizzazioni raccolte grazie alla sua performance di ‘Dance Monkey’ durante la Blind Audition del 29 novembre a The Voice Kids su Rai 1, l’aquilana Isabel Durastante, la nostra Isamby, ha conquistato il pubblico diventando virale e superando di molto il milione di visualizzazioni. Un successo reso ancor più speciale dalle promesse del suo coach, Clementino.

Durante la semifinale, andata in onda il 13 dicembre, Isabel ha mostrato tutto il suo potenziale artistico e musicale, esibendosi con il brano ‘Flowers’, di Miley Cyrus, scelto proprio da Clementino per valorizzare al meglio la forza comunicativa della giovane artista. Con il suo sorriso contagioso, due codine sbarazzine e un maglioncino arcobaleno confezionato dalla nonna materna Lusia, la nostra Isabel ha fatto impazzire di gioia tutti, trasmettendo con la sua spontaneità tutta la sua voglia di divertirsi grazie alla musica.

La più piccola in gara nella semifinale, a soli 8 anni, ha mandato in estasi i presenti in studio, che hanno ballato con lei sostenendola come non mai, tra cui i genitori Anna Rita e Luigi, visibilmente emozionati, ma orgogliosi della loro piccola stella. Molto apprezzata la sua energia e la padronanza del palco dal coach Gigi, che propone di mandarla in finale e dalla coach Loredana, che rivede in lei la sua grinta straordinaria.

Momenti divertenti quelli con la Clerici e i coach: dal maglioncino “ha iniziato mamma ma poi…l’ha finito nonna!”, alla mossa finale del suo balletto, sintesi di una performance fatta di presenza scenica, interpretazione carismatica e voce sicura. Isabel ha vissuto momenti indimenticabili negli studi di registrazione a Milano insieme al suo coach e alla squadra “Yin & Yang”, lavorando con impegno per raggiungere la semifinale. Clementino, fedele alla sua parola, ha saputo valorizzare al meglio il talento della giovane artista, soprannominata affettuosamente sui social ‘il piccolo scricciolo’.

I genitori, che accompagnano Isabel nel suo percorso di crescita artistica, sostenendola non solo nei suoi successi, ma anche nella sua formazione, hanno deciso di affiancare alla sua preparazione vocale, una preparazione mirata a valorizzare il suo talento naturale.

Hanno scelto di affidarla al vocal coach Gabriele Giorgi, cantante e musicista di grande esperienza, noto per i suoi oltre 12 anni come frontman degli Audiomatica, con quattro album e centinaia di concerti all’attivo, conosciuto proprio grazie al Tour Music Fest. Isabel è l’esempio perfetto di come il talento, unito a impegno, formazione e divertimento, possa trasformare un sogno in realtà. Brava Isabel, continua così! Viva la musica!

https://www.raiplay.it/video/2024/12/the-voice-kids-3-puntata-del-13122024-semifinale-b90df2df-647e-4b58-bfe2-3c845617f5c4.html