“TI VOGLIO UN SACCA DI BENE”: A PESCARA RACCOLTA SANGUE FIDAS DA 15 FEBBRAIO

PESCARA – Il 15 febbraio è la 20esima Giornata mondiale contro il cancro infantile e Fidas Pescara donatori di sangue si unisce in questa battaglia all’Associazione genitori bambini emopatici (Agbe) per sostenere un’iniziativa importantissima dal nome “Ti voglio una sacca di bene!”.

Fidas chiama a raccolta i propri donatori di sangue che da lunedì 15 fino al 28 febbraio, avranno la possibilità di prenotare la propria donazione in Fidas a nome di Agbe. Si tratta di un sostegno concreto per tutti i piccoli di Oncoematologia pediatrica e malattie ematologiche rare dell’Ospedale civile di Pescara.

Il sangue è un dono prezioso nei momenti più difficili delle terapie oncologiche. In Italia, ogni anno si ammalano 1400 bambini e 800 adolescenti e per curarli il numero di sacche stimato è altissimo. Occorrono sangue, plasma e piastrine.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e per prenotare la propria donazione, basta chiamare Fidas Pescara al numero 085/298244. Il gesto di ognuno si trasforma in sostegno e forza per i piccoli pazienti e per le loro famiglie.

Download in PDF©