TICKET SANITARIO, D’INCECCO (LEGA): “ESONERATE LE FORZE DELL’ORDINE”

L’AQUILA – “Con il progetto di legge depositato si interviene a favore delle forze armate e della Polizia, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e degli agenti di Polizia locale con l’esonero dal pagamento delle spese sanitarie di specialistica ambulatoriale in caso di infortuni durante il servizio “.

Lo afferma Vincenzo D’Incecco (Lega), capogruppo in Consiglio regionale e presentatore del progetto di legge, che aggiunge: “La Lega è da sempre al fianco delle Forze dell’ordine e noi, come Gruppo consiliare Lega Salvini Premier, abbiamo ritenuto giusto ed opportuno recepire, per gli uomini e le donne appartenenti all’arma abruzzese, un provvedimento già presente in altre regioni” chiosa D’Incecco.

Intervengono in merito all’esonero sanitario Sabrina Bocchino e Emiliano Di Matteo, consiglieri regionali leghisti e firmatari del progetto di legge: “Un riguardo doveroso e meritato verso questi operatori impegnati ogni giorno sul territorio per garantire ordine e sicurezza a servizio della collettività, spesso mettendo a repentaglio anche la vita ” concludono.