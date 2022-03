TIK TOK: COCCIA COLAIUTA, “UNA BASSEZZA GLI INSULTI RICEVUTI PER MIEI VIDEO SCHERZOSI, FORZA STEFY”

L”AQUILA – “Cara Stefy, mi dispiace tantissimo per quanto sta accadendo. I tuoi avversari non hanno proprio argomenti, se devono ricorrere a dei miei video scherzosi per attaccarti. Infatti esattamente da quando è partita la tua candidatura a Sindaco, viene usato qualche mio ironico video di Tiktok come un randello contro di te. Mai avrei pensato che si potessero usare tali bassezze in un confronto politico”.

Lo scrive sulla sua pagina facebook l’aquilano Simone Coccia Colaiuta, fidanzato della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane, candidata sindaco dell’Aquila. Il riferimento è all’ultima trasmissione Propaganda live di La 7, condotta da Diego Bianchi, che ha dedicato uno spazio alla presenza di Simone Coccia Colaiuta sul social Tik tok, e ai suoi scatenati e simpatici balletti. Che però nei circuiti facebook cittadini sono stati oggetto di molti attacchi e offese, alcune delle quali molto pesanti e inqualificabili, tanto che Coccia Colaiuta ha annunciato querele.

“Ne sono meravigliato e rammaricato. Stefania, tu sei una forza della natura, lo sanno tutti e non sanno come fermarti – spiega dunque Coccia Colaiuta – . Così, come accattoni, rubano video innocui e scherzosi da me pubblicati su Tik Tok. Addirittura li pubblicano dipendenti pubblici nelle chat di servizio ed in orario di lavoro. Io non faccio politica, non l’ho mai fatta, non conosco questo mondo, conosco te e so la tua serietà ed il tuo impegno totale per la tua città ed il territorio. Un impegno h24 tanto che qualche volta mi lamento, perché rinunci al tempo per te stessa senza mai risparmiarti. Sono un padre di famiglia e adoro mio figlio Loris e con lui scherzo e gioco sui social. Ho creato dal nulla una casa museo mobile per raccontare la Grande guerra di cui sono appassionato fin da bambino e chi viene a visitare apprezza e ringrazia”.

“Lavoro nel mondo dello spettacolo purtroppo la pandemia ha bloccato tutto per due anni, ma non mi sono perso d’animo – prosegue Colaiuta -. Svolgo da sempre azioni di volontariato ed anche in questi giorni sto raccogliendo aiuti per il popolo ucraino con associazioni di volontariato, ho fatto il volontario in missione di pace in Albania e salvato vite nel 2009 e 2016 tirando fuori dalle macerie persone vive e purtroppo anche cadaveri. Tutto questo non viene condiviso e fatto girare nelle chat. Ho pubblicato qualche mio video scherzoso su Tik Tok un social dove tutti cantano, ballano, scherzano e danno di matto”.

“I miei video sono buffi, autoironici, per far ridere, per scherzare, senza pretese, come fanno tanti. Sono video di pochi secondi del tutto innocui, tolti dal loro contenitore social TikTok per farli girare con lo scopo di sollecitare all’odio ed all’insulto contro di te. Ma davvero pensano che un mio video scherzoso possa danneggiare una figura di riferimento per tutti come te? Sei una donna seria e forte, che dedica tutta se stessa a fare cose buone. Sei apprezzata tantissimo ed io me ne rendo conto perché ti cercano tutti e si fidano di te. Trovo ridicolo tentare di oscurare questa tua forza con i miei video di TikTok. Forza Stefania, ci vediamo tra qualche giorno, ti fa un baffo tanta arroganza. Da parte mia mi scuso se un mio innocente gioco social ha potuto involontariamente creare problemi”, conclude Simone Coccia Colaiuta.