TILT INFORMATICO: ENEL, “AL LAVORO PER RISOLVERE DISSERVIZI”

ROMA – “In relazione ai disservizi informatici attualmente in corso a livello mondiale e riconducibili a problemi riscontrati in fase di aggiornamento automatico di un software di terze parti, Enel Energia informa che si stanno registrando malfunzionamenti e rallentamenti di accesso e fruizione dei servizi clienti. (numero verde, canali digitali etc.)”.

Lo si legge sul sito di Enel.

“La Società si è già attivata per porre in essere tutto quanto in suo potere per risolvere il disservizio nel più breve tempo possibile e si scusa con i clienti per i disagi registrati. Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili”.