TINTEGGIATE DI ROSSO 25 PANCHINE NEI PARCHI DI PESCARA PER DIRE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

PESCARA – Venticinque panchine sono state tinteggiate di colore rosso in vari parchi cittadini pescaresi. Il 25 novembre non è e non può essere infatti solo la data di un giorno dedicato al ricordo delle tante vittime di femminicidio, agli appelli e ai pubblici dibattiti intorno a un fenomeno che in Italia è divenuto un autentico flagello. Sono i numeri agghiaccianti, quelli che in queste circostanze vengono snocciolati, a descrivere l’importanza di una più ampia presa di coscienza sulla necessità di definire azioni più efficaci e condivise che possano essere utili ad arginare questa striscia inarrestabile di morti e di violenze.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ogni anno, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” invita i governi, le organizzazioni internazionali, le Ong, le associazioni e gli enti territoriali a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica. Condividendo questo appello e interpretando la sensibilità dell’intera Amministrazione comunale verso un argomento così importante e fondamentale del vivere civile, l’Assessore ai Parchi e al Verde Pubblico Gianni Santilli ha disposto di tinteggiare venticinque panchine di colore rosso in vari parchi cittadini, al fine di richiamare e sensibilizzare l’attenzione della cittadinanza sulla questione della violenza di genere e contro le donne.