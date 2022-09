TIONE DEGLI ABRUZZI: PALO CADUTO DA UN MESE, “NESSUNO INTERVIENE, SIAMO SENZA RETE TELEFONICA FISSA”

L’AQUILA -“Da oltre un mese, nella frazione di Goriano Vali, la Telecom non interviene per riparare un palo della luce buttato giù dal vento, e i cittadini sono senza utenze fisse telefoniche da una settimana”.

A denunciarlo ad Abruzzoweb cittadini di Tione degli Abruzzi, in provincia dell’Aquila, che rivelano: “addirittura a rimuovere il palo della luce e a risistemarlo alla meno peggio su un prato, sono stati due volontari, per consentire almeno il passaggio a pedoni automobili lungo la strada”.

E si accalorano: “il Comune ha più volte sollecitato l’intervento, ma ancora non accade nulla. Un atteggiamento vergognoso, siamo stanchi di avere davanti un muro di gomma, tenuto conto che la rete fissa telefonica riverse una grande importanza in particolare per le persone anziane”.