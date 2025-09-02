TIONE DEGLI ABRUZZI: SABATO 6 SETTEMBRE CONCERTO DELLA PIANISTA MARIA GABRIELLA CASTIGLIONE

TIONE DEGLI ABRUZZI – Sabato 6 settembre 2025, alle 21 a Tione degli Abruzzi (L’Aquila) presso la bellissima Chiesa di San Gaetano, quarto appuntamento concertistico con la famosa pianista Maria Gabriella Castiglione con ingresso libero.
Il festival “Armonie dei borghi del respiro ” organizzato dal Parco Velino Sirente per volontà del suo presidente dott. Francesco D’Amore con le esibizioni magiche della concertista toccherà tutti i comuni del Parco Abruzzese. Ascolteremo un percorso musicale intenso, suggestivo e singolare coinvolgendo spettatori di tutte le età, interpretando musiche di autori classici come Bach, Chopin, Rachmaninov, Albeniz ai moderni come Piazzolla, Sakamoto, Nyman, Tiersen, Einaudi, “con una intensità che rapisce l’anima ed il cuore di ognuno lasciando sempre un pugno nello stomaco come segno indelebile”, si legge in una nota.
Lei si autodefinisce ” artista indipendente” perche fuori da tutte le convenzioni , dalla politica, dai “sistemi”, ma guidata da uno spirito ribelle ma austero, severo ma anarchico.
- TIONE DEGLI ABRUZZI: SABATO 6 SETTEMBRE CONCERTO DELLA PIANISTA MARIA GABRIELLA CASTIGLIONETIONE DEGLI ABRUZZI - Sabato 6 settembre 2025, alle 21 a Tione degli Abruzzi (L'Aquila) presso la bellissima Chiesa di San Gaetano, quarto appuntament...