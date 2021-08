TIONE DEGLI ABRUZZI – Si apre con un ‘sold out’ la terza edizione di Stagioni al Sirente, lettere per i piccoli borghi che animerà il comune di Tione degli Abruzzi dal 7 al 18 agosto.

Chiuse le prenotazioni per il primo degli eventi promosso dall’APS Massimo Lelj con la collaborazione del Comune e il patrocinio del FAI (Fondo Ambiente Italiano) e del Parco Regionale del Sirente-Velino, un trekking lungo i sentieri di Massimo Lely e Giovanni Titta Rosa previsto per sabato 7 agosto alle 17; in poche ore i posti disponibili sono andati esauriti.

Il prossimo appuntamento si terrà il 14 agosto, alle ore 10 alle Pagliare di Tione degli Abruzzi, con Lettere al presente – Letteratura e piccoli borghi, tra identità linguistica e conservazione dei luoghi.

Intervengono Laura Benedetti, scrittrice e professoressa di Cultura Italiana Contemporanea presso la Georgetown University di Washington; Sandro Cordeschi, scrittore e professore di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico “A. Bafile” dell’Aquila; Danilo Di Paolonicola, docente presso il Conservatorio A. Casella dell’Aquila; Alessandro Chiappanuvoli, sociologo, giornalista, scrittore. Modera: Amedeo Di Nicola (giornalista).

Si prosegue il 17 agosto, alle ore 17 a Tione degli Abruzzi, con Lettere al futuro – Deo Ardito Palmeri, la vita e le opere del Prefetto e scrittore tionese, tra ragione e sentimento.

Intervengono Raffaele Colantoni, presidente dell’A.P.S. Massimo Lelj; Daniela Trionfi, scrittrice; Gaetano Palmeri, nipote dello scrittore Deo Ardito; Marco Presutti, docente di Lettere presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Pescara; Walter Capezzali, giornalista, già Presidente della Deputazione Abruzzese di Storia Patria.

A termine della manifestazione la famiglia di Deo Ardito Palmeri donerà all’A.P.S. Massimo Lelj copia dell’intera produzione letteraria del Prefetto Palmeri.

E ancora: il 18 agosto, alle ore 17 a Tione degli Abruzzi, Lettere al futuro – L’auspicabile nuova vita dei piccoli borghi tra smart working, nuovi mestieri e nuovi modi di viaggiare.

Intervengono Stefania Mariani, Sindaca del Comune di Tione degli Abruzzi; Igino Chiuchiarelli, Direttore del Parco Regionale Sirente-Velino; Carlo De Matteis, già professore Letteratura Italiana Contemporanea presso l’Università degli Studi dell’Aquila; Alessio Di Giulio, in rappresentanza dell’Associazione Foresta Modello Valle dell’Aterno; Filomena Spagnoli e Paolo Setta, della Cooperativa Il Bosso (Turismo esperienziale in Abruzzo). Modera: Nello Avellani, giornalista e direttore responsabile del quotidiano online Newstown.

Tutte le attività, compatibilmente con le condizioni meteo, si terranno in luoghi aperti, contingentando comunque gli ingressi dei partecipanti secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia anti Covid.

La manifestazione ha avuto il supporto della Fondazione Carispaq e del main sponsor ‘L’Aquila 2009’, Consorzio Etico di imprese per la ricostruzione.

Giunto alla sua terza edizione, Stagioni al Sirente – che prende il nome dall’opera dello scrittore Massimo Lelj – sta diventando un evento di riferimento per lo studio e la promozione dei rapporti tra la scrittura e i piccoli borghi, nella convinzione che tale rapporto possa aumentare il grado di resilienza dei luoghi narrati, in cui vivono i narratori o in cui sono ambientate le loro storie.

Sulla scorta della ratifica della Convenzione di Faro avvenuta nel 2020, il tema comune dell’edizione 2021 è il concetto di Eredità culturale che sarà il filo che unirà i diversi eventi all’interno di un percorso immateriale definito attraverso lettere virtuali per il passato, lettere per il presente e lettere per il futuro, dove “lettere” sia da intendersi come insieme degli studi umanistici, ma anche come semplice plurale del sostantivo, ripensando alle tante missive di emigranti destinate da luoghi remoti ai piccoli paesi dell’entroterra abruzzese, che oggi sono pronti a lanciare le proprie missive al futuro e a quanti vorranno riscoprirli.

La manifestazione vuole essere al contempo start up di un progetto più complesso che intende arrivare all’istituzione di un Ecomuseo della Nostalgia dedicato agli scrittori Massimo Lelj e Giovanni Titta Rosa, il primo nato a Tione degli Abruzzi e l’altro a Santa Maria del Ponte, molto noti e attivi nella Milano letteraria dagli anni trenta ai cinquanta.

Il programma completo della manifestazione è disponibile al sito stagionialsirente.it