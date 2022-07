TIONE DEGLI ABRUZZI: TORNA STAGIONI AL SIRENTE, IN OMAGGIO A SCRITTORI LELJ, TITTA ROSA E PALMERI

TIONE DEGLI ABRUZZI – Torna per il sesto anno “Stagioni al Sirente, lettere dal paese”, una serie di incontri promossi dall’Associazione di Promozione Sociale Massimo Lelj nel Comune di Tione degli Abruzzi in memoria degli scrittori del territorio Massimo Lelj, Giovanni Titta Rosa e dallo scorso anno Deo Ardito Palmeri oggetto di studio di Daniela Manelli Trionfi.

Il 6 agosto, nei cinquant’anni dalla morte, grazie all’Associazione Culturale Ricreativa Santa Maria del Ponte e all’Università per la Terza Età dell’Aquila, si ricorderà Giovanni Titta Rosa, ripubblicando inoltre nella collana “La provincia letteraria” diretta dal prof. Carlo De Matteis “I giorni del mio paese” e pagine da “L’avellano”.

Paolo Fiorucci alias Il Libraio di Notte sarà ospite il 14 agosto con il suo libro ‘Quando piove canto più forte’ di Neo Edizioni e la sua chitarra, appena smaltite le fatiche di Libri nell’Entroterra (a cui consigliamo vivamente di partecipare).

Il 16 agosto torna il Walk and talk letterario lungo la strada della Nostalgia con Alessia de Iure e Amedeo Di Nicola e alcune sorprese, mentre all’arrivo, a Tione, I Solisti Aquilani nell’ambito dei Concerti nel Territorio si esibiranno in quartetto (un grazie va ad Alessandro Chiappanuvoli per l’organizzazione).

Il 18 agosto si continuerà ad affrontare l’opera di Deo Ardito Palmeri e grazie al Consiglio regionale dell’Abruzzo il 22 un nuovo monumento di Valter Di Carlo ricorderà Massimo Lelj a Tione.

Il 19 agosto il paese di Tione parlerà del suo storico maestro intorno al fuoco: tutti quelli che hanno memorie di Olindo Rosati da condividere sono invitati a partecipare.