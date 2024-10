TIR FUORI STRADA: STATALE 17 CHIUSA DA DIECI ORE TRA ROCCARASO E ROCCA PIA

ROCCARASO – È chiusa dalle 6 di questa mattina in Abruzzo la strada statale 17, dal km 141 al km 148, nel tratto fra Roccaraso e Rocca Pia (L’Aquila) dopo che un tir, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada, perdendo sulla carreggiata il container che trasportava e di fatto impedendo il transito a qualsiasi altro mezzo. Lievemente ferito il conducente, non sono stati fortunatamente coinvolti altri veicoli.

Il traffico è stato quindi deviato sulla strada provinciale 119, con un allungamento dei tempi di percorrenza di almeno dieci minuti.

L’Anas, questa mattina, aveva annunciato la chiusura temporanea dell’arteria stradale, ma la rimozione del mezzo pesante risulta complicata, come confermano gli addetti ai lavori, che contano di completare l’operazione comunque nel pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza, gli uomini dell’Anas, Polizia, Carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasferito nel pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona il conducente del tir.