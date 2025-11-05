TIR RESTA INCASTRATO SULLA STATALE: CAOS ALLE GOLE DEL SAGITTARIO

SCANNO – Un lungo tir resta incastrato nel tentativo azzardato di fare manovra lungo la tortuosa strada statale 479 ‘Sannite’, finendo per bloccarsi tra la parete rocciosa e il guardrail, lungo tutta la carreggiata.

Lunga fila di auto ferme da oltre un’ora e anche un autobus con a bordo gli studenti di ritorno da Sulmona verso i paesini di montagna della valle del Sagittario fino a Scanno.

Necessario l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che hanno tagliato parte del guardrail per disincastrare il mezzo e consentire all’autista, con manovre lente e precise, di liberare progressivamente la strada.

Unico collegamento tra la valle del Sagittario e quella Peligna, la suggestiva SS 479, incastonata tra i monti, è anche di grande richiamo turistico per la bellezza panoramica delle Gole del Sagittario. Spesso soggetta a rallentamenti per via della carreggiata stretta, raramente viene attraversata da mezzi tanto imponenti.