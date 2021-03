TIRRENO-ADRIATICA: LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER LA TAPPA TERAMANA

TERAMO – La Questura di Teramo comunica le chiusure disposte per ridurre al minimo i disagi alla circolazione stradale, nei giorni 13 e 14 marzo 2021, in occasione dall’arrivo e dalla partenza della tappa della manifestazione ciclistica Tirreno- Adriatica

In particolare: per la giornata di sabato 13 marzo, in occasione dell’arrivo della 4^ Tappa a Prati di Tivo di Pietracamela, previsto alle ore 16.15, verrà disposta la chiusura al transito dei veicoli sulla S.S.80 nei territori comunali di Crognaleto, Fano Adriano e Pietracamela, a partire dalle ore 14.30.

Per la giornata di domenica14 marzo, in occasione della partenza della 5^ Tappa a Castellalto, prevista alle ore 10.45, verrà disposta la chiusura al transito dei veicoli sulla S.S.80 e S.S.16, con un sensibile posticipo per i Comuni verso nord, nei territori comunali di Castellalto, Bellante, Mosciano S.Angelo, Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro, a partire dalle ore 10.15.

Alla sicurezza del percorso saranno impegnate unità della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardie di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali.

