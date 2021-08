TOCCO DA CASAURIA, CASAPOUND DONA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE

TOCCO DA CASAURIA – Una donazione di libri alla Biblioteca Comunale “Carlo Di Bartolomeo” di Tocco da Casauria (Pescara): è questa l’iniziativa messa in atto da CasaPound Italia per sostenere il rinato polo culturale del paese e incoraggiare i ragazzi alla lettura.

“La biblioteca comunale di Tocco – si legge in una nota – era stata costretta a chiudere dopo il terremoto del 6 aprile 2009 a causa dell’inagibilità della struttura in cui era ospitata. Dopo anni di difficoltà, nelle scorse settimane si è finalmente proceduto alla sua riapertura in alcuni locali dell’edificio scolastico del paese”.

“Abbiamo così pensato – prosegue il comunicato – di offrire un nostro piccolo contributo alla rinascita di questo presidio culturale così importante per la comunità toccolana, donando alla Biblioteca un lotto di libri che spaziano dai grandi classici (Dante, Boccaccio, Manzoni) ad alcuni giganti moderni del pensiero e della letteratura europei (Nietzsche, D’Annunzio) fino ad arrivare ai romanzi e ai racconti di Lovecraft”.

“Confidiamo – conclude la nota di CasaPound – che il nostro gesto simbolico spinga anche altri cittadini ad arricchire la dotazione libraria della Biblioteca e incoraggi soprattutto i più giovani ad alimentare il proprio spirito tramite la lettura”.