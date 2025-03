TOCCO DA CASAURIA: TAGLIO DEL NASTRO AL POLO SANITARIO DOPO I LAVORI. MARSILIO, “IMPEGNO MANTENUTO”

TOCCO DA CASAURIA – Concluso nelle scorse settimane l’intervento di efficientamento energetico del polo sanitario di Tocco da Casauria (Pescara). Questo pomeriggio, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, è intervenuto per fare il punto della situazione sulle opere realizzate e sul futuro della struttura sanitaria toccolana insieme al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, al deputato Guerino Testa, al consigliere regionale, Leonardo D’Addazio, al direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli, ed al sindaco, Riziero Zaccagnini.

LA NOTA DI MARSILIO

Lo scrive la Regione Abruzzo in una nota. “Penso siano davvero poche le persone, in questo territorio, in grado di ricordare l’ultima volta in cui c’è stato un investimento così importante e strutturato in sanità”, ha dichiarato Marsilio. “Nel 2022 è stato preso un impegno ed ora, all’inizio del 2025, è già tutto fatto. Si raddoppiano i posti letto in una struttura pubblica, visto che passeranno da 20 a 40, si confermano e si incrementano i servizi e le attività che vi si svolgono, con la disponibilità di personale altamente specializzato, nonostante la difficoltà di reperire queste specifiche professionalità e di poterlo fare in strutture periferiche”.

“Questo è un problema che investe tutta l’Italia e forse anche non soltanto l’Italia. Quindi, dovremmo continuare a combattere, a fare i conti con queste difficoltà. Ringrazio anche la ditta che ha eseguito i lavori e il direttore generale Michitelli che, proprio un anno fa, è stato oggetto di una virulenta campagna denigratoria perché aveva osato aprire i cantieri in prossimità di una campagna elettorale”.

“Questo di Tocco fa parte, tra l’altro, di un corposo pacchetto di interventi relativi al territorio gestito dalla Asl di Pescara che comprende anche i 18 milioni di euro destinati all’ospedale di Penne oltre ad una serie di interventi che riguardano altri presidi sanitari della provincia di Pescara”.

L’intervento di efficientamento energetico al polo sanitario di Tocco da Casauria valorizzerà i servizi già esistenti: dal centro prelievi agli ambulatori di Cardiologia, dalla Medicina sportiva ad Endocrinologia, da Dermatologia ad Otorino.

Dal canto suo, il direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli ha messo in evidenza come “l’azienda sanitaria abbia portato a termine, nei tempi previsti, un importante intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica confermando così la piena coerenza tra la propria visione strategica e la capacità realizzativa. Attualmente, il Centro Salute Mentale di Tocco da Casauria è centro di riferimento per 21 comuni dell’area Maiella Morrone e alcuni della provincia dell’Aquila”.

LA NOTA DI SOSPIRI

“Oggi abbiamo restituito alla cittadina di Tocco da Casauria e ai 21 comuni dell’Area Maiella Morrone un Polo sanitario d’eccellenza, riqualificato e efficientato sotto il profilo energetico, pronto e adeguato per accogliere in modo confortevole i pazienti, assicurando il loro pieno diritto alla salute. Un Polo tornato a essere un solido punto di riferimento per il territorio grazie a un investimento della Regione Abruzzo pari a 1milione e mezzo di euro”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri intervenuto oggi all’inaugurazione del Polo sanitario di Tocco da Casauria.

“La sanità resta la priorità per la nostra maggioranza di Governo. Lo abbiamo dimostrato tenendo aperti tutti i nostri ospedali e realizzando investimenti strategici importanti sulle nostre strutture, da Penne a Popoli, da San Valentino a Tocco da Casauria, per sostenere nel miglior modo possibile l’utenza, per ridurre al minimo le necessità di spostamento e mobilità, per consentire a tutti di curarsi vicino casa, senza fare viaggi della speranza anche per fare un minimo esame. Tutto ciò, ovviamente, ha imposto opere per ammodernare l’esistente, per mettere a disposizione dei cittadini strutture solide e realmente fruibili”.

“Su Tocco i lavori hanno permesso di potenziare la Residenza sanitaria assistita, passata da 20 a 40 posti letto, ma anche la qualità dell’assistenza fornita, creando ambienti confortevoli sia in estate che in inverno, migliorando la sicurezza sismica del fabbricato, e addirittura una schermatura utile per la sostenibilità ambientale dell’intero manufatto. Un’operazione che sicuramente risponde alle esigenze della popolazione di un’ampia fetta del nostro territorio”.