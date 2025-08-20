TOCCO DA CAUSAURIA: RIPARTE IL “TOCCOLIBRI” FESTIVAL CON LO SCRITTORE DAVIDE FERRANTE

TOCCO DA CASAURIA – Prosegue giovedì 21 agosto, alle ore 21.00, nel cortile del Teatro Michetti a Tocco da Casauria Pescara), la prima edizione del Toccolibri Festival, rassegna letteraria estiva che per un mese e mezzo, ogni giovedì, trasforma il paese abruzzese in un salotto letterario sotto le stelle.

Ospite della quarta serata sarà lo scrittore e sociologo David Ferrante, ideatore e custode del progetto Abruzzo Magico, con cui da anni ridà voce e vita a figure e tradizioni dimenticate. Attraverso libri e racconti, pubblicati dal Gruppo Editoriale Tabula Fati di Marco Solfanelli, Ferrante porta alla luce un patrimonio popolare che si muove tra il reale e l’immaginario, tra l’antico e l’attuale, restituendo dignità letteraria e culturale a leggende, riti e credenze della nostra terra. Il pubblico sarà guidato in un viaggio tra magàre e streghe, riti della notte di San Giovanni, fantasmi che chiedono ascolto, anime sospese, spiritelli dispettosi e figure che vivono nell’ombra, ma continuano a raccontarci qualcosa del nostro presente. Dalle streghe de L’Ammidia alle anime erranti di Anime sperse, passando per le visioni intense de Il dolore della luce e il regno di fate e mazzamurelli, si comporrà un mosaico affascinante in cui paura e meraviglia, buio e desiderio di luce si intrecciano.

“Con David Ferrante – spiega Paolo Fiorucci, direttore artistico del Toccolibri Festival – ci addentriamo in un Abruzzo che non è fatto solo di mare e borghi montani da cartolina, ma di storie invisibili e potenti, che parlano alla nostra immaginazione e al nostro bisogno di mistero. Abruzzo Magico è un progetto che custodisce e rinnova queste memorie, restituendo loro la possibilità di continuare a vivere”.

Ferrante, sociologo e dottore di ricerca in Scienze sociali presso l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, è autore di saggi e monografie, e dal 2017 ha avviato un percorso di scrittura narrativa e sociologica che unisce rigore accademico e potere evocativo del racconto. Il Toccolibri Festival, organizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia e grazie al sostegno del Comune di Tocco da Casauria, del sindaco Riziero Zaccagnini e della delegata alla cultura Adriana Di Giulio, proseguirà ogni giovedì sera fino al 4 settembre, con un ricco programma di incontri con autori e autrici della scena editoriale italiana contemporanea. L’ingresso al Festival è libero, e in caso di maltempo gli eventi si terranno all’interno del Teatro Michetti. “Toccolibri Festival – ricorda Fiorucci – perché i libri non si leggono soltanto: si toccano, si respirano, si vivono.”