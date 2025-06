TOLLO: “ROTTURA FOGNA E SVERSAMENTO NEL FIUME, RISCHIO INQUINAMENTO”, LA DENUNCIA DEI CONSIGLIERI

TOLLO – “Nonostante le numerose segnalazioni, l’Amministrazione comunale di Tollo non interviene per fermare la rottura della fogna Sasi lungo il fiume Venna. Gli sversamenti a cielo aperto continuano a inquinare le acque, mettendo a rischio l’ambiente e la salute pubblica. Questa situazione è inaccettabile e dimostra una grave mancanza di responsabilità da parte delle autorità competenti”.

Lo scrivono, in una nota, Ettore Leve, Bruno Pagnanelli e Filomena Mariani, consiglieri comunali di Tollo (Chieti), del gruppo “Tollo Rinasce”.

“L’assenza di interventi tempestivi – continuano – alimenta un degrado ambientale, oltre che rendere impraticabile il passaggio, che colpisce non solo la natura, ma anche le comunità locali. È urgente che le istituzioni agiscano con decisione, mettendo fine a questa emergenza e garantendo controlli efficaci e manutenzione costante. Non possiamo più tollerare che i fiumi vengano trattati come discariche a cielo aperto.

“La tutela dell’ambiente deve diventare una priorità concreta e non solo parole vuote. Facciamo sentire la nostra voce: chiediamo trasparenza, responsabilità e azioni immediate per salvare il fiume Venna e proteggere il nostro territorio”, concludono i consiglieri.