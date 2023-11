TOLLO: TORTO E DI MASCIO (M5S), “SPORTELLO POSTAMAT VANDALIZZATO UN ANNO FA E NON PIU’ RIPARATO”

TOLLO – “Dal 29 novembre 2022, data in cui il postamat di Tollo è stato vandalizzato, il comune non ha più potuto accedere al servizio a causa della mancata riparazione dello stesso. Nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini e anche un’interrogazione comunale che ho personalmente presentato al sindaco Angelo Radica, nulla è stato fatto per riavviare il servizio interrotto”.

Così la consigliera comunale M5S di Tollo (Chieti) Giorgia Di Mascio, denunciando la mancata riparazione dello sportello automatico di prelievo e pagamento gestito da Poste Italiane a Tollo, che è stato rotto un anno fa e non più sostituito.

“Gli utenti, spesso pensionati – prosegue Di Mascio – continuano a vivere una situazione di estremo disagio e sono costretti a rivolgersi alle sedi di Poste Italiane dei paesi di Ortona, Crecchio o Miglianico, anche per le operazioni più semplici. Così non si può andare avanti”.

“Sono al fianco della consigliera comunale Di Mascio – si inserisce la deputata abruzzese M5s Daniela Torto – e mi batterò fino a quando il punto di servizio postamat non verrà riattivato. Una battaglia di buon senso, dalla parte dei cittadini”.

“L’attenzione per le aree interne del nostro territorio abruzzese deve essere sempre massima. I comuni più piccoli e più lontani dai centri maggiori risentono spesso di isolamento e diventa sempre più difficile poter usufruire dei servizi al cittadino. Come rappresentante dei cittadini nelle istituzioni ho sempre tenuto fede a questo impegno, abbiamo il dovere di garantire e tutelare queste realtà. Per questo ritengo che la comunità di Tollo non possa essere abbandonata”, conclude la deputata Torto.