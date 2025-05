TOMBINI “KILLER” IN VIA VOLTA: STUDENTESSA IN BICI RISCHIA DI SCHIANTARSI A TERRA PER EVITARLI

L’AQUILA- Una studentessa che stava andando in bicicletta ha rischiato veramente grosso a causa di tombini” killer”. Il fatto si è verificato l’altra sera intorno alle 19,40 circa nei pressi della curva nei pressi della sede dell’Enel in Via Alessandro Volta all’Aquila.

La giovane stava tornando a casa dalla Università mentre percorreva Via Volta si è trovata improvvisamente sbilanciata dalla presenza di diversi tombini posti in serie ma profondi diversi centimetri. Soltanto “un miracolo” le ha permesso di restare parzialmente in equilibrio evitando di finire a terra e venire travolta dalle automobili che stavano transitando in entrambe le direzioni lungo quella strada che induce, talvolta, gli automobilisti a pigiare sull’acceleratore.

Secondo molti aquilani sarebbe necessaria una mappatura dei tombini pericolosi che all’Aquila, stando anche alle segnalazioni, sono parecchi, allo scopo di prevenire tragedie o comunque incidenti gravi i cui esiti sono poi a carico del Comune, ovvero di tutti, per via dei risarcimenti che spesso vengono disposti dai giudici.