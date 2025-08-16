TORANO NUOVO: SEI LAVORATORI IN NERO, NEI GUAI ATTIVITA’ COMMERCIALE ITINERANTE, MULTE E DENUNCIA

TERAMO – Ben 6 lavoratori “in nero” rispetto ai 9 presenti: durante la sagra di Torano Nuovo, in provincia di Teramo, i carabinieri , congiuntamente ai militari Nil e del Sian della Asl Teramo, hanno denunciato alle competenti autorità giudiziaria, sanitaria ed amministrativa il titolare di una attività commerciale itinerante ed elevato una multa di 30.900 euro ed ammende per complessivi 17.019,84 euro, sospendendo l’attività.

I Carabinieri del Nil di Teramo hanno rilevato l’ omessa fornitura dispositivi di sicurezza, l’omessa sorveglianza sanitaria, la mancanza di estintori e della cassetta primo soccorso, impianto elettrico pericoloso, segnaletica di pericolo non presente.

Nella circostanza, è stata adottato un provvedimento di sospensione amministrativa dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non avendo redatto il documento di valutazione rischi.

Nel contesto della medesima attività, il Sian, ha ordinato a un altro esercente la distruzione di 2 chili di condimento contenenti funghi, confezionato il giorno prima e di 13 chili di funghi porcini risultati non essere regolarmente surgelati.