TORINO DI SANGRO: ARRESTATO 23ENNE NIGERIANO ACCUSATO DI TENTATO STUPRO IN MOLISE

TORINO DI SANGRO – Rintracciato e arrestato dai Carabinieri della compagnia di Termoli in Abruzzo, a Torino di Sangro (Chieti), un giovane di 23 anni, di origine nigeriana, protagonista lo scorso 23 agosto a Petacciato di un tentativo di stupro ai danni di una donna di 51 anni.

Lo straniero è stato interessato da un ‘ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Larino per violenza sessuale aggravata dalla recidiva e lesioni personali eseguita dall’Arma.

Lo straniero ha avvicinato il 23 agosto la donna in un sottopassaggio ferroviaria colpendola al volto con un pugno per poi afferrarla con forza.

L’immediata quanto violenta reazione della donna che gli ha sferrato un calcio, ha impedito lo stupro e messo in fuga il nigeriano

. Le immediate indagini dei Carabinieri sono riuscite a risalire al responsabile che, due anni addietro, sembra avesse già tentato un’altra violenza sessuale. Oggi l’esecuzione del provvedimento restrittivo nel carcere di Foggia.

Denunciato anche l’autista di un autobus di linea con l’accusa di omissione di soccorso. L’uomo di 47 anni pur assistendo di persona all’episodio, non è intervenuto nè per prestare aiuto alla donna durante l’aggressione nè per soccorrerla subito dopo.