TORINO DI SANGRO – Un uomo di 69 anni della Lombardia è morto annegato nel primo pomeriggio nel tratto di mare antistante la spiaggia di Torino di Sangro zona Le Morge.

L’uomo probabilmente per un malore è deceduto e quando è scattato l’allarme e sono arrivati i sanitari del 118 con una ambulanza e anche con l’ausilio di un elicottero partito da Pescara, non c’è stato nulla da fare, nonostante per diversi minuti siano state messe in atto tutte le manovre rianimatorie.