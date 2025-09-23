CHIETI – Un uomo di 52 anni di Vasto, Rosario Di Palma, è morto la notte scorsa a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di polimeri.

L’incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 3 all’interno della Prima Eastern, una ditta che si occupa di stampaggio a iniezione di materie plastiche. La balla sarebbe caduta da un muletto.

L’operaio è stato soccorso dal 118 ma per lui non c’è stato nulla da fare. La salma è già stata restituita alla famiglia e portata all’obitorio del cimitero di Torino di Sangro. Accertamenti sulle cause dell’incidente sono in corso da parte dei carabinieri di Ortona.

Scrive il sindaco di Vasto e il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna: “ho appreso con profonda tristezza del tragico incidente sul lavoro avvenuto la scorsa notte a Torino di Sangro, che è costato la vita a un lavoratore. A nome dell’intera comunità provinciale esprimo il più sentito cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia colpita da questo dolore immenso”.

“Ogni vita spezzata sul luogo di lavoro rappresenta una ferita per tutti noi e ci richiama con forza alla necessità di continuare a rafforzare la cultura della sicurezza e della prevenzione, affinché tragedie come questa non debbano più ripetersi. Alla famiglia e ai colleghi della vittima giunga l’abbraccio commosso della Provincia di Chieti”.