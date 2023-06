TORINO DI SANGRO – Tragico ritrovamento questa mattina a Torino di Sangro (Chieti) dove un uomo di 54 anni è stato rinvenuto senza vita nel garage di casa.

Secondo quanto emerso, si tratterebbe di un gesto volontario.

L’uomo, operaio in un’azienda della Val di Sangro, è stato trovato da alcuni familiari intorno alle 10, come si legge su Abruzzolive.Tv. Quando sono arrivati i soccorritori del 118 per lui era già troppo tardi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Torino di Sangro e i militari dell’Arma della compagnia di Ortona.

I funerali si terranno domani pomeriggio, nella chiesa di Madonna Santissima di Loreto a Torino di Sangro.

[mqf-dynamic-pdf]