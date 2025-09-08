TORNA LA FESTA DELL’UNITA’ ALL’AQUILA: TEMA DOMINANTE DEI DIBATTITI SARA’ LA SANITA’

L’AQUILA – Si terrà all’Aquila il 18, 19 e 20 settembre, nella cornice di Piazza del Teatro, cuore del centro storico del capoluogo, la Festa dell’Unità provinciale del Partito democratico.

Una Festa che avrà rilevanza ben oltre i confini cittadini e provinciali: quella dell’Aquila infatti, su indicazione della segreteria Schlein, “sarà la Festa nazionale del Partito democratico sul tema della sanità; un riconoscimento importante al lavoro portato avanti in questi anni, sul territorio, dal partito provinciale e cittadino a difesa del servizio sanitario pubblico e universale, contro i tagli imposti dalla giunta Marsilio, in favore di una sanità territoriale vicina alle cittadine e ai cittadini”.

“La Festa dell’Unità, che torna finalmente all’Aquila dopo qualche anno, sarà l’occasione per riaffermare l’impegno del partito sui temi della cura e della salute come bene comune e non come servizio individuale da acquisire, ma vuole rappresentare anche l’apertura del cantiere per la costruzione dell’alternativa all’amministrazione cittadina, con lo sguardo rivolto alle forze politiche di centrosinistra, ai movimenti civici, alle associazioni che condividono l’urgenza di offrire una alternativa forte e credibile alle aquilane e agli aquilani. In questo senso, non è casuale la scelta di Piazza del Teatro che rappresenta, plasticamente, il fallimento dell’amministrazione nella riqualificazione urbanistica e sociale del centro storico cittadino oltre la ricostruzione fisica dei luoghi”, si legge in una nota del Pd.

Il programma prevede ogni giorno, dalle ore 17, un dibattito di respiro nazionale sui temi della sanità, con il coordinamento politico della responsabile nazionale del partito Marina Sereni, e un dibattito su temi politici locali, alla presenza di un nutrito parterre di ospiti.

A seguire, non mancheranno musica e cibo ad animare le tre serate di Festa. Il programma completo della Festa dell’Unità della provincia dell’Aquila sarà svelato tra qualche giorno, con una conferenza stampa di presentazione dei dibattiti e dei relatori che parteciperanno agli incontri.