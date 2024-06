TORNA A MONTORIO “GRAN SASSO LIVE”. IL 7 LUGLIO SFILATA CON 5MILA ALPINI

MONTORIO AL VOMANO – Torna Gran Sasso Live con un’edizione speciale della kermesse estiva montoriese. Dal 20 giugno, ogni sera, il paese sarà animato da cori e spettacoli tra largo Tom di Paolantonio e il chiostro degli Zoccolanti, fino al gran finale domenica 7 luglio con la sfilata degli Alpini, in occasione del raduno regionale, che porterà a Montorio, nel teramano, più di 5.000 Penne Nere provenienti non solo dall’Abruzzo. Saranno 18 serate consecutive di festa, in cui si alterneranno bande, cori e spettacoli folkloristici abruzzesi.

Per l’occasione arriveranno a Montorio oltre 600 coristi di diversi gruppi del territorio. Giovedì 27 giugno tornerà a Montorio il cabarettista Vincenzo Olivieri, sabato 29 giugno si svolgerà il concerto di tango argentino di Sylvia Pagni. Domenica 30 giugno si esibirà il quartetto abruzzese Pepper and The Jellies, specializzato in jazz tradizionale e blues delle origini. Lunedì 1 luglio arriva un nuovo grande appuntamento con il cantautore Eugenio Bennato e giovedì 4 luglio la musica abruzzese di Vittorio il fenomeno.

Domenica 7 luglio sarà una grande giornata interamente dedicata agli Alpini: alle 09.00 si inizierà con la sfilata, alle 20.00 il Coro CAI L’Aquila – Fanfare Alpini e alle 21.00 Fanfara e Bande. Per l’estate montoriese restano confermate poi le iniziative tradizionali nelle Frazioni.

Per i grandi concerti si dovrà attendere la fine dell’anno, come ha anticipato il sindaco Fabio Altitonante: “abbiamo numerosi cantieri in corso, da quelli in piazza a quelli nelle strade di collegamento, al ponte sulla statale 80 dove è prevista la chiusura per almeno 3 mesi. Per ragioni di sicurezza e di logistica, abbiamo deciso di rinviare di pochi mesi i concerti di Gran Sasso Live, ma stiamo già preparando una grande sorpresa. Ringrazio il presidente di GAL Gran Sasso Laga, Carlo Matone, con cui è stato creato un importante accordo di partenariato, che ha consentito di realizzare un calendario tanto importante per la promozione del territorio e delle nostre tradizioni locali. Infatti, diverse iniziative nell’ambito di Gran Sasso Live rientrano nel progetto ‘Giornate al borgo – Montorio al Vomano. Incontri di musica, arte e canti’ con la promozione di prodotti tipici frutto dell’accordo tra il Comune e GAL. Un ringraziamento per va, inoltre, al BIM per il contributo concesso”.