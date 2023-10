TORNA A PESCARA IL “SOUNDEXPO'” RASSEGNA MUSICALE CON CONCERTI E INCONTRI

PESCARA- Vernissage presso sala consiliare del Comune di Pescara del SoundExpò, il Salone della musica n. 1 in Italia. Previsti nel programma concerti dal vivo, workshop, incontri con i migliori professionisti della musica, degli impianti audio e luci, con gli artisti.

La manifestazione si terrà sabato 7 e domenica 8 ottobre all’Aurum. Claudio Canzano, direttore artistico della manifestazione ha spiegato che “questa kermesse è diventata molto importante perché nel centro Italia sta rappresentando quello che è lo strumento musicale, le luci, l’audio che tornano ad essere affiancati allo strumento musicale. Non abbiamo ovviamente tralasciato la formazione. Quindi parliamo di un punto per tutti i musicisti per provare gli strumenti musicali per la formazione e chiaramente per divertirsi con la musica. Erano anni che noi stavamo cercando di capire se si poteva riunire quello che è la musica con strumenti, audio e luci. E con SoundExpò la cosa importante che abbiamo voluto fare è stato quello di formare un team che lavorasse ad ampio raggio con la presenza di artisti che potessero esibirsi sul palco centrale per coadiuvare tutto quello che è il mondo della musica, dell’audio e delle luci e dello strumento musicale”.

Gianluca Tiberio, Event Manager del SoundExpò ha poi aggiunto che “Abbiamo rinnovato la collaborazione sia con il conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara che con l’Istituto tecnico commerciale Manthoné di Pescara, per l’accoglienza. Gli alunni frequentanti l’indirizzo Turismo saranno coinvolti per assistere visitatori ed espositori nella due giorni. Ma l’apertura ai giovani è totale. Avremo artisti di livello assoluto quali tanti Rossana Casale, Roberto Gatto (batteria), sul palco con l’Imperfect trio, sarà insignito del premio alla carriera SoundExpò. E ancora, Maurizio Rolli (al basso), Damien Schmitt (batteria) in due super live, Alain Caron (basso) ancora con Schmitt e John Roney alle tastiere. Infine, ma non certo per ultimo presenti anche Davide Aru (chitarra) Maurizio dei Lazzaretti (batteria), Carlo Marzo (percussioni), Massimo Zagonari (sax) e decine di altri musicisti. Novità di quest’anno il Mark Bass Virtuoso Contest, un concorso mondiale per individuare i tre migliori giovani bassisti tra i 15 e i 29 anni”.