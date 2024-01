TORNA A PESCARA “LA BEFANA VIEN DAL MARE”: L’EVENTO IL 6 GENNAIO AL PORTO TURISTICO

PESCARA – L’appuntamento con la 21sima edizione de “La Befana vien dal Mare” è per sabato 6 Gennaio 2024, dalle ore 11, nel Porto Turistico “Marina di Pescara”.

Torna dunque, con il contributo e – per il secondo anno – sotto l’egida del Comune di Pescara, l’evento che riporta alla figura e al genio di Eriberto Mastromattei e promette di rendere felici ancora una volta centinaia di bambini (e perché no di adulti). Si tratta senza dubbio della più bella, suggestiva e originale rappresentazione della vecchina più amata. E non mancheranno nemmeno quest’anno foto-ricordo, musica e colpi di scena. La manifestazione, organizzata dalla Società Nazionale di Salvamento di Pescara, con la collaborazione del “Marina di Pescara”, per il 2024 è caratterizzata da interessanti novità: come sempre la vecchina giungerà a bordo di un gozzo presso la banchina nei pressi dell’anfiteatro e qui, una volta salutati i bambini e i genitori presenti, raggiungerà l’anfiteatro stesso per incontrare i più piccoli e consegnare loro un dono.

Il programma è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte l’assessore al Fiume e al Mare Nicoletta Di Nisio, il presidente della Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, e della Società italiana di Salvamento, Cristian Di Santo.

La Befana vien dal Mare arriverà accompagnata da gufi; ma vi saranno anche altri animali, che si presenteranno al pubblico con un accompagnamento musicale. Per Riccardo Padovano . Un successo, quello della “Befana vien dal mare” che è andato via-via aumentando; lo scorso vi fu un vero e proprio bagno di folla per l’arrivo della vecchina.