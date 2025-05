TORNA A PESCARA LA RASSEGNA “CARTONS IN THE BAY 2025”: SANTANGELO, “ABRUZZO VETRINA DELL’ANIMAZIONE”

PESCARA – Presentata questa mattina a Roma, presso la sede Rai di via Asiago, la nuova edizione di Cartoons on the Bay – International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts, in programma a Pescara dal 29 maggio al 1° giugno 2025. Alla presentazione ha partecipato l’Assessore alla Cultura della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, che ha ribadito l’impegno dell’ente a sostenere una manifestazione di grande rilevanza per il territorio: “Per il quarto anno consecutivo si rinnova il rapporto tra la Regione Abruzzo e Cartoons on the Bay, e siamo orgogliosi di ospitare a Pescara un evento di questa portata – ha dichiarato Santangelo –. Decine di migliaia di persone animeranno workshop, convegni, concerti, dibattiti, contribuendo a rendere questa città e l’intera regione un punto di riferimento per l’animazione italiana e internazionale.”

L’edizione 2025 avrà come tema centrale l’Intelligenza Artificiale nell’animazione, un argomento di grande attualità che pone l’Abruzzo al centro di un confronto culturale e creativo di respiro globale. Promosso da Rai e organizzato da Rai Com, il Festival rappresenta dal 1996 il più importante appuntamento italiano dedicato all’industria dell’animazione e dei contenuti per ragazzi. Con 50 Paesi partecipanti, oltre 500 opere in concorso e 8 categorie tra serie TV, corti, lungometraggi e videogame, Cartoons on the Bay si conferma un evento internazionale di primo piano.

Tra i riconoscimenti assegnati dalla Direzione Artistica figurano i Premi Pulcinella (alla carriera, allo studio dell’anno e per meriti speciali), la targa UNICEF per il miglior prodotto a carattere sociale e il Premio Giuseppe Laganà, riservato agli autori under 30. “Cartoons on the Bay – ha concluso Santangelo – è una vetrina di livello nazionale e internazionale che valorizza l’immagine dell’Abruzzo e ci pone come protagonisti nel dibattito culturale sui nuovi linguaggi dell’animazione.”