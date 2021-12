TORNA A PINETO “PRESEPIO E’…” A CURA DE “LE VIE DELL’ARTE” E DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI

PINETO – È in programma a Pineto per l’8 dicembre 2021 l’11esima edizione dell’iniziativa “Presepio è…” a cura dell’associazione Le vie dell’Arte con il Patrocinio del Comune di Pineto e con la collaborazione dell’Associazione Commercianti e Artigiani di Pineto. Dalle ore 15 via Colombo si animerà di antichi mestieri, di figuranti e suoni di zampogne per rivivere il mistero della nascita di Gesù. Alle 18, in via della Stazione, ci sarà la rappresentazione dell’Annunciazione. In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà il 19 dicembre. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle indicazioni anti-contagio, obbligatoria la mascherina laddove non sarà possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

“Siamo felici di poter riproporre, dopo lo stop legato alla pandemia – dichiara la Presidente dell’Associazione Le vie dell’Arte, Wilma Santarelli – questa iniziativa ormai tradizionale per Pineto. Sarà anche un modo per entrare nell’atmosfera natalizia e scambiarci gli auguri con musica, artigiani e figuranti. Un ringraziamento a tutti coloro che ci supportano per portare avanti questo progetto e alle altre associazioni per la collaborazione”.

“Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione Comunale – dichiara il Sindaco di Pineto Robert Verrocchio – l’associazione Le vie dell’Arte, che torna dopo la pausa legata al Covid a proporre un appuntamento molto amato dalla comunità. Invito tutti a partecipare per vivere un pomeriggio ricco di emozioni e suggestioni”.