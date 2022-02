TORNA AL NOBELPERLAPACE CESAR BRIE CON “BOCCASCENA” SPETTACOLO NATO NEL PRIMO LOCKDOWN

L’AQUILA – Torna domenica 6 febbraio alle 18 allo Spazio Nobelperlapace di San Demetrio ne’ Vestini la rassegna teatrale “Strade” di Arti e Spettacolo con Boccascena ovvero Le conseguenze dell’amor teatrale, il terzo, attesissimo appuntamento.

Lo spettacolo vede sul palco César Brie – attore, regista e drammaturgo argentino, tra i fondatori della Comuna Baires a Buenos Aires – e Antonio Attisani – studioso e professore di Storia del Teatro presso l’Università di Torino, e già direttore artistico di tre edizioni del Festival di Santarcangelo. I due tornano nel luogo in cui lo spettacolo ha preso forma grazie al progetto di residenza artistica “Contaminazioni” di Arti e Spettacolo, finanziato dalla Regione Abruzzo e dal MIC.

Boccascena nasce durante i mesi del primo lockdown del 2020. Il testo, scritto a quattro mani da Brie e Attisani, è un gioco di riflessioni e provocazioni sulla necessità del teatro, sul bisogno e sul desiderio di vita, non senza ironia e disincanto.

Due uomini di teatro si incontrano per caso dopo tanto tempo, in un altrove che sembra un palcoscenico. Non se ne rendono conto, ma una figura – forse un regista, forse un custode, forse il loro erede – li guida in un flusso di memoria in cui riversano la scarsa sincerità di cui sono capaci, scoprendo di essere stati legati l’un l’altro lungo tutto il corso della vita. La loro è stata un’amicizia ruvida, senza compiacimento né complicità, entrambi sulle tracce di un teatro necessario a se stessi e al mondo.

I racconti dei due, che si riconoscono nel Gatto e la Volpe, diventano un viaggio che li porta a fare i conti con se stessi, con le differenze tra loro, con visioni e vicende dell’eterno passato, un viaggio che attraversa opere, scuole, maestri, colleghi, amori, colpe, malattie. Memorie ferite.

In sala sarà è permesso accesso solo al pubblico munito di green pass rafforzato e mascherine FFP2.

Il biglietto per lo spettacolo ha un costo di 10 euro.

Sono richiesti acquisto in prevendita o prenotazione. Prevendita all’Aquila presso la Libreria Polarville in Via Castello e a San Demetrio ne’ Vestini presso lo Spazio Nobelperlapace.

Info e prenotazioni al numero +39 348 6003614.

Prossimo appuntamento di “Strade” domenica 20 febbraio 2022 ore 18 sempre allo Spazio Nobelperlapace di San Demetrio ne’ Vestini, con Soffi, una favola contemporanea vagamente ispirata al Pinocchio di Collodi, con Angie Cabrera, Tiziana Irti e Giacomo Vallozza. Regia di Giancarlo Gentilucci. Testo di Giacomo Vallozza.