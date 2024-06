TORNA DANTE’S STREET: IL PALCO DEI GIOVANI A TAGLIACOZZO DAL 5 LUGLIO

TAGLIACOZZO – Un cartellone ricco di energia, coinvolgimento, entusiasmo.

Torna in grande veste, il tanto atteso palco dei giovani in Piazza Dante Alighieri nella città di Tagliacozzo.

Dal 5 al 7 luglio, la seconda edizione di Dante’s Street catturerà tutti in un vortice di appuntamenti tra spettacoli, competizioni sportive, street art e cultura.

Ideata dall’Associazione Culturale Movimenti di Gusto, presieduta da Raffaele Castiglione Morelli, la manifestazione gode quest’anno del patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia dell’Aquila e del Comune di Tagliacozzo che ha contribuito alla realizzazione della festa insieme alla Fondazione Carispaq e la Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia.

Alev Tav, popular dj direttamente da Ibiza sarà la guest artist della console nella prima serata di venerdì, mentre sabato tutti in pista per La vita a trent’anni, format disco di spettacolo, magia e divertimento con tutte le hit più belle degli anni ‘90 e 2000 che sta spopolando tra le piazze italiane e dopo Imola, Torino, Ravenna, sarà il turno proprio di Tagliacozzo.

Due spettacoli in collaborazione con il Bliss di L’Aquila, mentre domenica 7, si gioca in casa con il grande coinvolgimento in prima serata offerto prima dai ragazzi di Myda e poi dai Marsica Centrale.

Fondamentale la collaborazione delle scuole: venerdì, lo svelamento del Murale della Pace realizzato dagli studenti del Liceo Artistico V.Bellisario, con la collaborazione del l’Istituto Argoli di Tagliacozzo, e un’area mostra nella quale hanno collaborato anche il Liceo Classico Torlonia e l’I.S.S. Serpieri di Avezzano.

Spazio allo sport con il torneo di calcetto organizzato dall’Asd Scacco Matto, il torneo di Padel, in collaborazione con Tagliacozzo Padel Club, il tour in e-bike con KeyMount ed avvincenti sfide di Street Basket in Piazza Dante.

Visite guidate per la città con gli studenti dell’Argoli, e animazioni per i bambini con Metamorfosi.

Produttori, artigiani e imprenditori del territorio riempiranno lo spazio di Viale Aldo Moro, con il coinvolgimento anche di ConfAgricoltura, Covalpa, Fermento Marso, Cantina del Fucino e tanti altri brand, mentre lo street food sarà localizzato proprio in piazza Dante.

Il palcoscenico è dei giovani: al microfono, aperture tutte al femminile con Tania De Luca, Aurora Lupiani, Annalaura Lacalamita ed Ester Cesile.

Venerdì sera dedicata alla musica trap con Back2thestreet, Colawhite, Spera, Luca Valente, Crdn, Goblin, DiMat, Stanny, Silvio B.

“Il segreto di questa edizione è la collaborazione e la sinergia tra diverse realtà, giovani artisti e istituzioni – così il curatore artistico, Raffaele Castiglione Morelli.

“Enti partner, scuole, associazioni, talenti, imprenditori, tutti insieme su unico palcoscenico, quello di Piazza Dante Alighieri per offrire uno vero spettacolo street. Ringrazio di cuore l’Amministrazione Comunale, in primis il Sindaco Giovagnorio e tutti coloro che hanno creduto e crederanno in noi. Credere nei giovani significa credere nel futuro”.