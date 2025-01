TORNA IL CINEFORUM A PINETO: 12 PROIEZIONI DAL 23 GENNAIO AL TEATRO POLIFUNZIONALE

PINETO – Dopo il successo delle edizioni precedenti del cineforum nel Teatro Polifunzionale di Pineto (Teramo), che ha visto la partecipazione di un nutrito pubblico di appassionati e di studenti delle scuole superiori del territorio, anche per l’anno 2025, a partire dal 23 gennaio fino al 10 aprile, ogni giovedì sera, dalle 20,45 prenderà l’avvio la nuova edizione, promossa da un comitato di cinefili, che avrà come titolo “Il treno del cinema” suddiviso in tre sezioni intitolate “Carrozza Arte, Carrozza Giallo e Carrozza Sentimento” per un totale di 12 proiezioni.

La rassegna ha come filo conduttore il tema del viaggio, in particolare ferroviario, che ha ispirato moltissimo l’immaginario cinematografico e che porterà i partecipanti nei territori dell’arte, del mistero (giallo) e del sentimento. Le proiezioni saranno aperte da una presentazione introduttiva al film e seguite da una discussione finale con il pubblico in sala. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Pineto.

Si inizia con la sezione Carrozza Arte il 23 gennaio 2025 con il film ‘Il treno’ (1964) di John Frankenheimer; il 30 gennaio ci sarà ‘Surviving Picasso’ (1996) di James Ivory; il 6 febbraio ‘Io non sono qui’ (2007) di Todd Haynes; il 13 febbraio ‘The Square’ (2017) di Ruben Ostlund.

Per la sezione Carrozza Giallo i film proposti sono: ‘Il mistero della signora scomparsa’ (1979) di Anthony Page che sarà proiettato il 20 febbraio; il 27 febbraio ci sarà ‘La finestra sul cortile’ (1954) di Alfred Hitchcock; il 6 marzo ‘Chinatown’ (1974) di Roman Polanski, il 13 marzo ‘Non è un paese per vecchi’ (2007) di Joel ed Ethan Coen. La Carrozza Sentimento partirà il 20 marzo con il film ‘La stazione’ (1990) di Sergio Rubini, si prosegue il 27 marzo con ‘La signora della porta accanto’ (1981) di Francois Truffaut; il 3 aprile ci sarà ‘In the Mood for Love’ (2000) di Wong Kar-wai e il 10 aprile la rassegna terminerà con ‘Peccato che sia femmina’ (1995) di Josiane Balasko.

“Anche per il 2025 gli appassionati cinefili della nostra Pineto si sono messi al lavoro per una rassegna di grande qualità – dichiara l’Assessora alla Cultura del Comune di Pineto, Jessica Martella – le 12 pellicole scelte sono accomunate dal tema del viaggio, con il filo conduttore del treno, e saranno tanti gli spunti di riflessione che potranno emergere dalla visione di ciascun film. Lodevole l’impegno di quanti ci hanno lavorato, che ringrazio di cuore, sarà molto interessante anche ascoltare le presentazioni dei film e le discussioni finali. Occasioni culturali importanti e preziose per la comunità”.