TORNA IL DANTE STREET FESTIVAL: PUBBLICATO IL BANDO PER IL CONCORSO ARTISTICO DELLA SERATA FINALE

TAGLIACOZZO – Manca poco più di un mese ad uno dei Festival più attesi del territorio marsicano.

Il Dante Street Festival, dedicato ai giovani, alla musica e all’arte di strada, si svolgerà il 4-5-6 luglio nell’omonima piazza Dante di Tagliacozzo (L’Aquila).

L’associazione organizzatrice, Movimenti di Gusto, ha intanto pubblicato un bando per la selezione di 15 artisti (ballerini e cantanti) che dovranno esibirsi per il galà della serata finale, 6 luglio, ore 21, durante la quale il vincitore conquisterà un lauto premio offerto dall’organizzazione.

L’invito è rivolto a cantanti e ballerini under30 che desiderano mettersi in gioco e mostrare il proprio valore davanti a un pubblico appassionato e a una giuria selezionata, composta da autorità del territorio e rappresentanti della stampa locale.

Per poter partecipare, è richiesto:

Per i cantanti, l’invio di un video di un brano inedito (che si intenderà portare in gara quella sera) oppure di una cover (la cover potrà anche essere diversa da quella che si porterà in gara);

Per i ballerini, l’invio di un video di una propria coreografia.

I materiali dovranno essere inviati entro e non oltre domenica 22 giugno 2025 all’indirizzo email: movimentidigusto@gmail.com, specificando nell’oggetto Candidatura Dante Street Festival 2025 e allegando i propri recapiti.

Tra tutte le candidature pervenute, saranno selezionati 15 finalisti che verranno giudicati da un’apposita giuria nella serata finale di domenica 6 luglio. Il vincitore riceverà un premio in denaro, offerto dall’associazione organizzatrice.

“Stiamo programmando, anche per quest’anno, un evento ricco di energia, pur non tralasciando importanti tematiche culturali e sociali – ha commentato in una nota l’ideatore dell’evento, Raffaele Castiglione Morelli – e presto sveleremo tutti i dettagli delle attività. Ci teniamo ad organizzare questa bellissima serata finale per poter valorizzare e celebrare il talento, la creatività e la passione dei giovani del nostro territorio – conclude – Ci sarà da divertirsi”.

Anche quest’anno l’associazione gode del patrocinio degli enti istituzionali della Città di Tagliacozzo e della Provincia dell’Aquila.

Sono previsti eventi sportivi, ludici e convegni su tematiche di attualità. Per tutti i dettagli dell’evento l’invito è a seguire le pagine social Facebook e Instagram, Dante Street Festival.