TORNA IL SULMONA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, OSPITI CASTELLITTO E RAMAZZOTTI

SULMONA – Cresce l’attesa per il Sulmona International Film Festival, giunto quest’anno alla sua 41esima edizione. Dall’8 all’11 novembre il cinema Pacifico di Sulmona ospiterà la kermesse ideata e promossa da Sulmonacinema Aps, realtà che nel corso degli anni si è attestata come punto di riferimento per gli addetti ai lavori del settore cinematografico ma anche per tutti gli appassionati della Settima Arte.

Una manifestazione che, già dalle premesse, si annuncia come indimenticabile, complice soprattutto la presenza dei due ospiti speciali, Pietro Castellitto e Micaela Ramazzotti, che riceveranno il premio “Ovidio d’Argento”, riconoscimento che celebra l’eccellenza nel cinema italiano.

Entrambi saranno protagonisti di un talk aperto al pubblico, intervistati dal giornalista e critico cinematografico Francesco Alò.

Numerosi gli eventi in programma tra proiezioni, talk e dibattiti aperti al pubblico, compreso “Carne et Ossa”, film di apertura di questa edizione ispirato alla storia e alla tradizione della famosa Corsa degli Zingari di Pacentro.

Saranno presenti il regista Roberto Zazzara e il produttore Cristiano Di Felice.

Altra proiezione prestigiosa, largamente attesa, riguarderà il film “Patagonia” seguito dal talk con il regista Simone Bozzelli e l’attore Andrea Fuorto.

Come da tradizione, ampio spazio sarà riservato ai cortometraggi realizzati da registi emergenti ed altri già affermati.

Tante le categorie in gara: Internazionale, Nazionale, Documentario, Ambientale, Abruzzese, Animazione, ma anche Video Musicali e uno spazio riservato ai Film per Bambini con proiezioni e collaborazioni, analogamente a quanto fatto in passato, con le scuole di Sulmona. Una volontà, quella di Sulmonacinema Aps, di formare nei più giovani una coscienza artistica capace di condurli alla scoperta dell’affascinante universo cinematografico.

Tra le rassegne culturali più longeve e prestigiose dell’Abruzzo, il SIFF nel corso degli anni si è contraddistinto per la grande competenza dei suoi ideatori e promotori.

Tanti gli ospiti illustri che hanno preso parte alle precedenti edizioni come, giusto per citarne alcuni, il premio Oscar Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Emanuele Crialese, Luca Guadagnino, Saverio Costanzo, Michelangelo Frammartino.

Negli ultimi anni il Festival ha accolto ospiti e giudici come Mario Monicelli, Claudia Cardinale, Claudio Santamaria, Stefano Accorsi, Maya Sansa, Enrico Ghezzi, Pippo Del Bono, Luigi Lo Cascio, Antonietta De Lillo, David Riondino, Sonia Bergamasco, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Francesco Bruni, Francesco Montanari, Marianne Leone e Chris Cooper. L

’edizione 2023 vede l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, il Patrocinio della Provincia dell’Aquila, il Patrocinio del Parco Nazionale della Maiella, il Patrocinio e contributo della Città di Sulmona, oltre al contributo del Ministero della Cultura.

I biglietti sono acquistabili sul circuito CiaoTickets e all’Ufficio Turistico di Sulmona sito nel Palazzo SS. Annunziata, in Corso Ovidio.