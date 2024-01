TORNA LA BEFANA TRICOLORE AQUILANA IL 4 GENNAIO PER DONI AI BAMBINI DI FAMIGLIE MENO ABBIENTI

L’AQUILA – Torna anche nel 2024 la tradizionale Befana Tricolore all’Aquila, l’iniziativa benefica che raccoglie giocattoli e altri doni, per i bambini in difficoltà. Giunta alla XXV edizione la Befana Tricolore aspetta tutte le persone generose presso Strange Office, nella Galleria Commerciale via Roma, il 4 gennaio dalle ore 11:00 alle ore 18:00.

L’iniziativa ha lo scopo di regalare un sorriso a tutte le bambine e i bambini che vivono in difficoltà economiche, attraverso la partecipazione della collettività a un progetto di altruismo che porta avanti la politica del volontariato e dell’impegno sociale.

Sarà possibile donare giocattoli, generi alimentari a lunga conservazione, vestiario nuovo e seminuovo (in quest’ultimo caso sterilizzato e confezionato). Tutto il materiale raccolto sarà distribuito tramite il circuito delle parrocchie cittadine.

A darne notizia i responsabili del comitato Laura Cococcetta, Lorenzo Isidori, Luca Rocci.