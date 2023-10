TORNA LA CAMMINATA TRA GLI OLIVI: EVENTI A CASOLI, CONTROGUERRA, RAIANO, LORETO, MOSCUFO, S.OMERO

CHIETI . Domenica 29 ottobre l’Abruzzo è protagonista della settima edizione della Camminata tra gli Olivi, l’evento promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio in 150 città italiane.

La Camminata si svolgerà in 6 città abruzzesi: Casoli (CH), Controguerra (TE), Loreto Aprutino (PE), Moscufo (PE), Raiano (AQ) e Sant’Omero (TE) con percorsi di trekking, escursioni in bici, degustazioni di pane e olio, visite ai frantoi, esperienze di raccolta delle olive e tanto altro ancora.

Il tema. “Olio & Salute” è il tema di questa edizione della Camminata tra gli Olivi promossa con la stretta alleanza della Lega Italiana per la Lotta conto i Tumori (LILT) e della Fondazione Italiana Fegato (FIF). Camminare fa bene alla salute ma anche inserire olio EVO di qualità in una dieta equilibrata aiuta a prevenire i tumori e a ridurre le malattie epatiche e l’insorgere di altre malattie croniche degenerative. Per questa ragione durante l’evento oltre agli itinerari previsti con visite a frantoi, Musei dell’Olio, olivi secolari e alle bellezze storico-artistiche delle città coinvolte saranno organizzati momenti divulgativi che hanno l’obiettivo di promuovere nei partecipanti la conoscenza delle proprietà salutistiche dell’olio EVO, alleato intramontabile e imbattibile della salute, sottolineandone le proprietà benefiche e promuovendone un consumo giornaliero corretto.

Gli itinerari. A Casoli, la Camminata tra gli olivi prevede la passeggiata presso gli oliveti di Contrada Serre e la visita al Museo dell’Olio della famiglia Tilli-Forlani. A seguire la degustazione di prodotti tipici e di nuove produzioni oleare monovarietarie a cura degli Oleifici presenti sul territorio. Previsto anche un evento culturale con musica e danze a cura del gruppo folkloristico: “Le serenate”. Presso il Castello Ducale ci sarà l’assaggio dei prodotti tipici e la presentazione del libro Olio dono divino” di Marilisa Laudadio e Franca Angerosa.

A Raiano il percorso prevede una camminata nella parte alta del paese, un incontro con l’esperto agronomo. Prevista una sosta presso il Museo storico Frantoio Fantasia per terminare con la visita di uno dei frantoi attivi che offrirà la degustazione di olio del territorio e di prodotti tipici locali. Passeggiate tra gli olivi, visite ai frantoi, degustazioni ed incontri divulgativi sugli aspetti benefici dell’olio EVO sono in programma anche a Controguerra (TE), Loreto Aprutino (PE), Moscufo (PE) e Sant’Omero (TE).

Le dichiarazioni. “La Camminata tra gli Olivi nel tempo ha cambiato pelle e sta diventando sempre di più un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione della popolazione su temi sociali importanti. Lo scorso anno abbiamo acceso i riflettori sul tema dell’abbandono dei terreni agricoli e in particolare degli oliveti, quest’anno grazie alla collaborazione con LILT e con FIF abbiamo voluto porre l’accento sulle proprietà nutraceutiche dell’olio EVO e sugli effetti benefici che ha sulla nostra salute. L’olio extravergine di oliva, alimento principe della Dieta Mediterranea, è stato definito il primo “nutraceutico” naturale nella storia dell’uomo. A maggior ragione, la tradizione italiana di utilizzarlo nella preparazione quotidiana degli alimenti va conservata e promossa, perché il benessere delle nostre “Comunità dell’olio” passa anche dalla cultura del cibo” ha dichiarato Michele Sonnessa, Presidente delle Città dell’Olio.

“Grazie alle Città dell’Olio abruzzesi che anche quest’anno hanno scelto di aderire a questa bella iniziativa. Ci auguriamo di essere in tanti a celebrare la nostra civiltà olivicola non solo attraverso passeggiate tra gli olivi e degustazioni di olio EVO ma anche attraverso incontri di divulgazione per sensibilizzare i partecipanti sulle proprietà salutistiche dell’olio EVO, alleato intramontabile e imbattibile della salute, sottolineandone le proprietà benefiche e promuovendone un consumo giornaliero corretto” ha dichiarato il Coordinatore regionale delle Città dell’Olio dell’Abruzzo Emanuele Faieta.