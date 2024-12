TORNA LA CORSA DI BENEFICENZA DEI RIDERS CHIETINI: FINE RACCOLTA L’8 DICEMBRE

CHIETI – Giunge alla quinta edizione la manifestazione “In moto per loro” l’evento di beneficenza finalizzato a raccogliere generi alimentari e altre testimonianze di solidarietà a favore della Capanna di Betlemme che si svolgerà domenica 8 dicembre, promosso dall’associazione “Lo spirito motociclistico” con il gruppo Right Direction e il patrocinio del Comune di Chieti.

“Una corsa di solidarietà – così l’assessora alle Politiche Sociali Alberta Giannini – a cui il Comune rinnova il patrocinio, perché l’evento sostiene le persone più fragili della comunità, facendo da supporto a un istituto che quotidianamente se ne occupa. La solidarietà fa bene sempre e si aggiunge all’attività quotidiana del Comune e delle associazioni verso le persone più vulnerabili, che accogliamo nei nostri uffici perché diventino destinatari di azioni e progetti, avendo i requisiti che consentono al Comune l’intervento”.

“La raccolta è già partita da qualche giorno – spiega Vinicio Tricca, raider cittadino e uno dei “motori” dell’inziativa – . Non è una corsa motociclistica, ma di una “corsa” alla solidarietà, una corsa per tutti. Per partecipare, basta recarsi fino alla mattina dell’8 dicembre al Cafè Racer di Chieti Scalo (tel. 348 586 0130) e consegnare alimenti a lunga conservazione, prodotti per l’igiene, giochi o materiale didattico che si volessero donare. Domenica 8 dicembre, alle ore 16, degli speciali Babbo Natale in moto partiranno alla volta della Capanna di Betlemme, per consegnare tutto il materiale raccolto. Ricordiamo che si possono donare pasta, zucchero, sale, tonno, carne in scatola, succhi di frutta, legumi, acqua (bottigliette), biscotti, olio, latte, pomodoro, sapone, dentifricio, shampoo, detersivo, bagno schiuma, carta igienica, assorbenti, quaderni, gomme, penne, colori, giocattoli nuovi. Diventare Babbi Natale per un giorno per effettuare la consegna della Raccolta di Beneficenza, in moto o con qualunque mezzo, è una libera scelta, chi vorrà farlo, oltre ad avere un gran cuore, dovrà usare prudenza, buonsenso e rispetto delle regole del Codice della Strada. Chi volesse partecipare alla raccolta, ma non avesse la possibilità di portare personalmente i doni, può contattare i numeri 328.9771456 (Mattyo Right Direction), 338.1925893 (Vinicio lo Spirito Motociclistico), 320.276 2455 (Mara Feragalli)”.