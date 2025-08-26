TORNA LA FESTA DELL’UNITA’ IN PROVINCIA DI TERAMO: A ROSETO 4 GIORNI DI INCONTRI E DIBATTITI

TERAMO – “Quattro giorni ricchi di incontri, dibattiti e momenti di socialità che vedranno la partecipazione di esponenti nazionali e locali del Partito Democratico, oltre a personalità del mondo culturale e sociale”.

Così, in una nota, il segretario Pd della provincia di Teramo, Robert Verrocchio, che annuncia: “dopo dodici anni di attesa torna la Festa provinciale de l’Unità, appuntamento storico per la comunità democratica”, che si terrà dal 28 al 31 agosto presso la Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi.

“Restiamo umani”, mutuato da Vittorio Arrigoni, il titolo scelto per la Festa.

L’apertura è fissata per giovedì 28 agosto alle ore 17:30 con un focus dedicato alle aree interne, al quale interverrà l’onorevole Marco Sarracino, responsabile aree interne della segreteria nazionale del PD. La chiusura, domenica 31 agosto alle ore 20, sarà invece affidata a un dibattito sull’ambiente, con la partecipazione dell’onorevole Annalisa Corrado, europarlamentare e responsabile ambiente della segreteria nazionale PD.

“Durante la quattro giorni si discuterà di educazione sentimentale, cittadinanza, sanità, nuove sfide per gli amministratori, trasporti e infrastrutture, disagio giovanile, lavoro e della complessa situazione in Medio Oriente e a Gaza. Previsto un dibattito anche sul futuro di Roseto, città che ospita”, viene spiegato.

Accanto agli incontri politici, non mancheranno stand gastronomici e momenti di spettacolo e cultura: giovedì 28 agosto: proiezione del film Berlinguer: la grande ambizione e dialogo con la presenza dell’attrice Fabrizia Sacchi, interprete di Nilde Iotti.

Venerdì 29 agosto, ore 21:30: spettacolo teatrale Fuori posto, dedicato al tema dell’esclusione.

Sabato 30 agosto: concerto di Filippo Graziani – Acoustic Trio Live.

“Domenica 31 agosto: i Mo’ Better Band.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

La comunità del Partito Democratico provinciale è impegnata da settimane nella preparazione di questa Festa, attesa da tempo e pensata come un’occasione di confronto, partecipazione e condivisione aperta a tutti”, conclude la nota.