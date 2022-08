TORNA LA”BANCA DELLO ZAFFERANO”: I REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA

NAVELLI – Torna anche nel 2022 l’iniziativa della “Banca dello Zafferano”, a cura del Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila DOP e della Coop. “Altopiano di Navelli”.

Nata per contrastare il calo di produzione e incentivare nuovi produttori di Zafferano dell’Aquila DOP, la Banca ha riscosso negli anni molto successo ed è ormai un appuntamento fisso dell’estate per chi ha intenzione di avviare la produzione.

“La nostra Banca continua ad avere il supporto di Tindora Cosmetics, un’azienda specializzata in ricerca e sviluppo di cosmesi biotecnologica di alta gamma, radicata nel territorio aquilano, che ha voluto valorizzare con una linea dedicata proprio allo Zafferano fornito dalla nostra Cooperativa – si legge in una nota – Una collaborazione che va anche oltre, data la particolare attenzione di Tindora allo sviluppo del territorio e delle sue eccellenze”.

Requisiti per partecipare: residenza in uno dei comuni che ricadono nel territorio della DOP “Zafferano dell’Aquila” oppure disponibilità di un terreno nei suddetti comuni, età inferiore ai 45 anni, non aver mai intrapreso professionalmente questo genere di coltivazione.

Sarà data precedenza a chi si impegna ad acquistare dai soci della Coop. Altopiano di Navelli un quantitativo di bulbi equivalenti a quelli oggetto del presente bando (50 kg) a prezzo di mercato, contestualmente all’assegnazione degli stessi.

Informazioni e modulo sul sito della Coop. Altopiano di Navelli

https://www.zafferanoaltopianonavelli.it/banca-dello-zafferano/

oppure scrivere a info@zafferanodop.it Scadenza 21 agosto 2022.