A L’AQUILA TORNA IL BUS NOTTURNO, ROTELLINI: “SERVIZIO ESSENZIALE PER GIOVANI E SICUREZZA”

L’AQUILA – “Esprimo una grande soddisfazione per il ripristino del trasporto notturno, in particolare per le corse del giovedì e del sabato sera. Dopo vari emendamenti al bilancio e vari ordini del giorno sono stato ascoltato”.

Così, in una nota, Lorenzo Rotellini, consigliere di centrosinistra al Comune dell’Aquila.

“L’autobus notturno – ricorda – nacque nel 2011 e nell’autunno dello stesso anno ci fu la prima corsa. Il servizio è stato interrotto a causa della pandemia il 12 marzo del 2020, attivo fino a quel momento due notti a settimana, il giovedì e il sabato e che da allora non è più ripartito”.

“Sarà un servizio essenziale per i giovani aquilani ed in particolare per gli studenti universitari fuorisede. Per una città a misura di giovani e che si reputa universitaria quello del trasporto pubblico notturno è un tassello importante. Sarà importante anche per consentire maggiore sicurezza stradale durante le ore notturne, considerando che gli ultimi dati Istat, riferiti al 2022, ci dicono che ogni milione di abitanti si contano 46 morti per incidente. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte dei giovani, questo significa che si continua ad investire poco sulla sicurezza, sulla prevenzione e sui controlli”, conclude.