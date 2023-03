TORNA L’INCUBO FURTI A RAIANO: SVALIGIATE TRE CASE, RUBANO 20MILA EURO E FANNO PURE LO SPUNTINO

RAIANO – Tre furti messi a segno nella notte ed uno tentato a Raiano dove torna l’allarme. Lo rende noto l’emittente Onda Tv.

Sono tre le abitazioni prese di mira, una delle quali riconducibile ad un maresciallo dei Carabinieri. I banditi avrebbe agito intorno alle tre, portando via oro e contanti per un bottino di qualche migliaia di euro, ancora da quantificare nel dettaglio. Si parla di almeno 20 mila euro. Forte e comprensibile lo spavento delle vittime al risveglio. Sembrerebbe che, in un’abitazione, i ladri avrebbero utilizzato una scala di un’attività d’infissi per fare irruzione nell’appartamento, narcotizzato gli inquilini e rovistando anche nel frigo. No solo denaro contante (600 euro) ma anche prosciutto e frutta. Fallito il colpo in una quarta abitazione.

I residenti di alcuni quartieri si erano affidati to alla vigilanza privata che non è partita visto che non si è ancora raggiunto il numero minimo di abbonamenti. Tuttavia le pattuglie sono comunque scese in campo. Intanto i Carabinieri della stazione di Raiano, che si stanno occupando delle indagini, provvederanno ad acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate a casa del militare e in un’attività posta nelle vicinanze.