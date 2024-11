TORNA MEDICO DI BASE A ELICE: DI MARCO, “LIETI DI AVER CONTRIBUITO, AL LAVORO PER ALTRE COMUNITA'”

PESCARA – “Grazie alla nostra mobilitazione in Consiglio regionale e alla tenacia della cittadinanza che ha lavorato insieme a quanti hanno sostenuto l’istanza di riportare a Elice un medico di base, dal primo dicembre la comunità avrà un nuovo medico di famiglia. L’annuncio è arrivato oggi in aula da parte del presidente Marco Marsilio mentre mi preparavo a replicare all’assessora Nicoletta Verì che all’ultima seduta aveva fatto un quadro meno risolutivo della situazione. Dunque una buona notizia, ma ora bisogna lavorare per tutti gli altri Comuni che sono sospesi nelle stesse condizioni in cui si troverà Elice fin o al primo dicembre: serve una task force che risolva l’impasse della vacatio e dia alla comunità, specie quella delle zone interne, un professionista di riferimento facilmente raggiungibile”.

Così, in una il consigliere regionale Pd Antonio Di Marco che aveva portato in seno all’Assise il problema del centro al confine con il territorio teramano, senza medico da luglio.

“Il problema è amministrativo, tecnico e anche giuridico rispetto alle possibilità che hanno i direttori generali delle Asl di intervenire, ma tantissime altre situazioni attendono e credo che ora lo sforzo sia passare dalle buone intenzioni alle soluzioni effettive anche per esse – sottolinea Di Marco – . In questa condizione si trovano almeno 60.000 abruzzesi, stando ai dati delle tre sigle dei medici di base FIMMG, SAMI e SMI ed è giusto che la Regione agisca come ha fatto per Elice, applicando la legge e magari intervenendo sui bandi Asl in modo che condizionino in qualche modo la presenza del medico di base per almeno tre anni nel luogo indicato dall’avviso. Su questo si può lavorare, perché prima di invocare il Consiglio regionale, ho avuto un aperto e costruttivo confronto con il dg pescarese Vero Michitelli e dunque operando in sinergia le soluzioni si trovano”.

“Siamo felici di aver potuto supportare la richiesta della comunità di Elice che in accordo con il sindaco e l’assessore Verì dal primo dicembre vedrà il nuovo medico prendere servizio”, conclude Di Marco.