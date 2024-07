TORNA “MERAVIGLIE A PORTATA DI MANO”: DUE MESI DI SPETTACOLI NELLA PIANA DI NAVELLI

NAVELLI – Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni, torna per la quarta volta “Meraviglie a portata di mano”, il cartellone che da domani, sabato 13 luglio, fino al 7 settembre porta sulla Piana di Navelli concerti e spettacoli, gare di orienteering, degustazioni enogastronomiche, incontri, mostre e visite guidate. Sono ben 26 gli appuntamenti in programma in altrettanti luoghi straordinari e spesso sconosciuti agli stessi abruzzesi, per un progetto ambizioso, un calendario ricco e variegato, un ventaglio di occasioni per scoprire le “Meraviglie a portata di mano” offerte dai borghi della zona.

Nei sette comuni aquilani coinvolti, Navelli, Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d’Ansidonia, Castelvecchio Calvisio, Collepietro e San Benedetto in Perillis, tornano così sotto i riflettori piazze e cortili, chiese e siti archeologici, parchi e chiostri che rappresentano quel patrimonio spesso considerato minore, che fa dell’Abruzzo una terra ricca di storia e fascino.

I comuni, raggruppati nella cosiddetta Area omogenea n. 6, hanno colto al volo la ricca occasione offerta dal Programma Restart per unire le forze e lavorare insieme, riuscendo a mettere in piedi un cartellone comune, lungo tutta l’estate, che si propone di attirare visitatori, turisti e anche tanti aquilani alla ricerca di un’offerta che soddisfi passioni diverse, dalla musica classica alla musica pop, dallo spettacolo puro alla valorizzazione delle ricchezze architettoniche e paesaggistiche, passando per degustazioni dei prodotti tipici locali. Un approccio a tutto tondo anche nella scelta di affidarsi a professionisti, come la Società aquilana dei concerti “Barattelli” per la cura dell’offerta musicale di qualità e di impatto, ma anche nel coinvolgimento giovani locali per proporre visite guidate e aperture di Chiese, monumenti e di un piccolo “museo diffuso” sparso per il territorio, e associazioni per arricchire gli eventi facendo sinergia.

“Il ritorno di Meraviglie a portata di mano, dopo lo stop dello scorso anno, è motivo di grande orgoglio per gli amministratori e gli altri soggetti, pubblici e privati, che ci hanno creduto, ma anche per tutta la comunità”, dice il sindaco di Navelli, Paolo Federico. “Siamo certi di ripartire con il giusto slancio replicando e anzi accrescendo il successo dell’ultima edizione quando si registrarono circa 10mila presenze ma gli eventi erano in numero minore”, aggiunge. “Questa proposta risponde alla perfezione a quella crescente domanda di turismo lento, magari di prossimità, che contribuisce a riscoprire e valorizzare il ricco patrimonio che ci circonda. Altro motivo di orgoglio, non trascurabile, è il fatto che ben 7 Comuni, più dell’altra volta, si sono messi insieme credendo nell’iniziativa”. “Meraviglie a portata di mano” è un progetto finanziato con i fondi Restart e che vede come Comune capofila Navelli, in partnership con Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d’Ansidonia, Castelvecchio Calvisio, Collepietro e San Benedetto in Perillis. Una proposta artistica realizzata in collaborazione con la Società aquilana dei concerti “Bonaventura Barattelli”, la Fondazione Sarra e la Fondazione Carispaq.